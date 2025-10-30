Uova rischio microbiologico | scatta il richiamo immediato per questi lotti

Ancora un allarme per la nostra catena alimentare, e questa volta sono le uova a provocare un grave pericolo. Sono stati richiamati ben 30 lotti, il motivo è legato ad un rischio microbiologico. Accade sempre più spesso, purtroppo, che alcuni prodotti alimentari vengano sottoposti a dei richiami, per via di possibili contaminazioni. Vi abbiamo parlato in queste ore del caso della Salmonella provocata da alcuni pomodorini siciliani, che hanno causato un vero e proprio focolaio in Italia ed in Europa. Ora è il turno delle uova, che per potenziale rischio microbiologico sono state richiamate, facendo scattare un vero e proprio allarme. 🔗 Leggi su Game-experience.it

