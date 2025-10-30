Uomo trovato in giro con un grosso coltello da cucina | aveva già ricevuto un ordine di espulsione

Ravennatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune notti fa i Carabinieri della stazione di Castel Bolognese hanno denunciato un 34enne di origini straniere poiché ritenuto responsabile di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e false dichiarazioni sulla propria identità personale.Il tutto è iniziato quando i militari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

