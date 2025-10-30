Uomini e Donne Raul Dumitras e Cristiana Ferrara sempre più vicini | baci e magliette sospette

Dopo Uomini e Donne e Temptation Island, un nuovo intreccio sentimentale cattura l'attenzione del web. Ma è vero amore o solo un modo per restare sotto i riflettori? La saga del trono classico di Martina De Ioannon sembra non avere mai fine. A distanza di mesi dalla conclusione del percorso in studio, i protagonisti di quella stagione continuano a far parlare di sé. Dopo segnalazioni, frecciatine e like sospetti, spunta un nuovo intreccio che sta infiammando il web: Raul Dumitras, ex compagno di Martina, starebbe frequentando Cristiana Ferrara, ex di Gianmarco Steri. Un intreccio che sa di telenovela e che rende il gioco degli ex sempre più paradossale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Raul Dumitras e Cristiana Ferrara sempre più vicini: baci e magliette sospette

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri, martedì 28 ottobre, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. - facebook.com Vai su Facebook

State seguendo il confronto tra Cristina e Gianmarco? #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne: dopo il confronto tra Ciro e Gianmarco sull'affaire Martina, ecco la reazione di Raul Dumitras - Ieri pomeriggio, è andato in onda il confronto tra Ciro e Gianmarco, gli uomini di Martina De Iannon. Riporta ilmattino.it

Uomini e Donne, confronto tra Gianmarco e Ciro: la reazione di Raul Dumitras - Raul Dumitras commenta il confronto tra gli ex corteggiatori di Martina De Ioannon, Gianmarco e Ciro, a Uomini e Donne. Si legge su donnaglamour.it

Uomini e Donne, Raul Dumitras e Cristiana Ferrara sempre più vicini: baci e magliette sospette - Dopo Uomini e Donne e Temptation Island, un nuovo intreccio sentimentale cattura l'attenzione del web. Da movieplayer.it