Uomini e Donne Maria De Filippi contro Agnese | Datti una calmata tensione tra Sara e Marco

Nella puntata del 30 ottobre Maria De Filippi rimprovera Agnese in diretta, mentre nel Trono Classico Sara mette Marco al terzo posto e tra i due scoppia la lite. La puntata del 30 ottobre di Uomini e Donne è stata un vero mix di emozioni, tra scontri, gelosie e rimproveri. Il pubblico ha assistito a due momenti clou: da una parte il duro faccia a faccia tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale, dall'altra la discussione accesa tra Sara Gaudenzi e il suo corteggiatore Marco. Trono Classico: scintille tra Sara e Marco, ma Andrea conquista punti La tronista ha aperto la puntata lamentando la mancanza di attenzioni da parte di uno dei suoi corteggiatori che, a suo dire, non si è comportato bene con lei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Agnese: “Datti una calmata”, tensione tra Sara e Marco

