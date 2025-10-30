Uomini e Donne l' opinione della puntata | Maria De Filippi bacchetta Agnese ma anche Federico | Sei rimasto alle medie

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi ha bacchettato prima Agnese, consigliandole di scendere dal piedistallo, ma ha anche sottolineato il comportamento infantile di Federico!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Maria De Filippi bacchetta Agnese, ma anche Federico: "Sei rimasto alle medie"

Approfondisci con queste news

UOMINI E DONNE io: ci sono solo questi. non trovo i funghi affettati lei: sono quelli in basso a sinistra nella foto che mi stai inviando. - facebook.com Vai su Facebook

State seguendo il confronto tra Cristina e Gianmarco? #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Maria De Filippi bacchetta Agnese, ma anche Federico: "Sei rimasto alle medie" - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi ha bacchettato prima Agnese, consigliandole di scendere dal piedistallo, ma ha anche sottolineato il comportamento infantile ... Secondo comingsoon.it

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 29/10/25 - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 29/10/25. Come scrive isaechia.it

Uomini e Donne, i fratelli di Martina De Ioannon intervengono sui social dopo la puntata di ieri: ecco cosa hanno detto - Ieri è andata in onda la puntata di Uomini e Donne che ha visto l'atteso confronto fra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e e Cristina Ferrara. isaechia.it scrive