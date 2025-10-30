Uomini e Donne la mamma di Martina interviene | le parole su Ciro

Continuano le polemiche su Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 29 ottobre 2025, l’ex tronista non si è presentata in studio, e Maria De Filippi ha chiesto direttamente a Gianmarco di chiarire i motivi della sua assenza. A sorpresa, a rompere il silenzio dopo la messa in onda non è stata Martina, ma la madre. Scopriamo cosa è emerso. Martina De Ioannon assente a Uomini e Donne: le parole di Gianmarco Steri. Durante la registrazione, Gianmarco Steri ha spiegato che Martina non si è presentata per rispetto della propria famiglia, molto scossa da alcune dichiarazioni di Ciro Solimeno successive alla loro rottura. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, la mamma di Martina interviene: le parole su Ciro

