Uomini e Donne il confronto tra Ciro Gianmarco e Cristina | Martina non presente in studio

Tutto il pubblico di “Uomini e Donne” ieri alle 14.45 era sintonizzato su Canale 5. I fan del programma non vedevano l’ora che andasse in onda l’atteso confronto tra Gianmarco, Martina, Ciro e Cristina. La puntata è iniziata con il botto. Maria De Filippi immediatamente ha comunicato la scelta della De Ioannon di non presentarsi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ieri, martedì 28 ottobre, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. - facebook.com Vai su Facebook

State seguendo il confronto tra Cristina e Gianmarco? #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne: dopo il confronto tra Ciro e Gianmarco sull'affaire Martina, ecco la reazione di Raul Dumitras - Ieri pomeriggio, è andato in onda il confronto tra Ciro e Gianmarco, gli uomini di Martina De Iannon. Secondo ilmattino.it

Uomini e Donne, resa dei conti tra Ciro e Gianmarco ma Martina non si presenta al confronto: “La sua famiglia non vuole” - La resa dei conti a Uomini e Donne: Ciro accusa Martina di averlo lasciato per motivi economici, mentre Gianmarco conferma la frequentazione ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Uomini e Donne, confronto tra Gianmarco e Ciro: la reazione di Raul Dumitras - Raul Dumitras commenta il confronto tra gli ex corteggiatori di Martina De Ioannon, Gianmarco e Ciro, a Uomini e Donne. Si legge su donnaglamour.it