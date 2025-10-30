Uomini e Donne | i fratelli di Martina De Ioannon intervengono sui social

La puntata di Uomini e Donne andata in onda il 29 ottobre 2025 è stata una delle più discusse dell’attuale stagione. Al centro dell’attenzione il confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Grande assente, invece, Martina De Ioannon, la cui mancata presenza in studio ha scatenato un acceso dibattito tra pubblico e opinionisti. Dopo la messa in onda non sono mancati i messaggi social dei familiari di Martina, aggiungendo ulteriori sfumature a una vicenda già molto chiacchierata. L’assenza di Martina divide il pubblico di Uomini e Donne. Come spiegato in trasmissione da Gianmarco Steri, Martina avrebbe scelto di non partecipare al confronto per rispetto della propria famiglia, turbata dalla presunta divulgazione di questioni private da parte di Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

