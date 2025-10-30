Uomini e Donne Gianmarco e Martina in crisi? La segnalazione dopo il confronto in studio

I fan di Uomini e Donne continuano a seguire con grande attenzione le vicende di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Dopo la mancata presenza della tronista al confronto con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, la curiosità del pubblico è aumentata, così come le domande sul loro reale rapporto. Nelle ultime ore, però, è arrivata una segnalazione che ha riacceso i sospetti su una possibile crisi di coppia. Uomini e Donne, la segnalazione su Gianmarco e Martina De Ioannon. A diffondere la notizia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza sui suoi canali social. Un utente anonimo gli ha scritto raccontando di aver avvistato i due ex protagonisti del Trono Classico a Roma: “Appena visti Martina e Gianmarco al Gigò qui a Roma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco e Martina in crisi? La segnalazione dopo il confronto in studio

