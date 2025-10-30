Un' oasi per Altavilla Silentina il piano per rilanciare 130 ettari di bosco | la proposta di Iuliano

Una proposta per istituire un'oasi naturalistica di circa 130 ettari, compresa tra le aree di "Bosco Macchia" e "Bosco Chianca" e affacciata sulla Piana del Sele. L'iniziativa arriva ad Altavilla Silentina dal consigliere comunale di opposizione, Emilio Iuliano, ed è approdata nella recente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

