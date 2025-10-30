Roma, 30 ott – A 43 anni di distanza dal delitto Pagliai si apre uno squarcio grazie a un documento desecretato dal SISDE nel 2014, ma trovato solo nel 2025. Cronaca di un omicidio di Stato. Come nasce un omicidio di Stato? Nasce dall’odio di chi detiene il potere verso un nemico che immaginano pericoloso. L’omicidio si configura quando non solo non vengono cercati i colpevoli ma si agisce addirittura per cancellare le tracce lasciate dagli stessi. Quando i loro privilegi vanno difesi ad ogni costo. L’analisi sull’omicidio di Pagliai nasce dai dibattimenti nei tribunali e, soprattutto, da un documento dei servizi segreti del SISDE desecretato e reso di libera consultazione il 22 dicembre del 2014, su richiesta del governo di Renzi che sperava di ammantarsi di trasparenza con quella decisione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Uno squarcio nel cold case di Pierluigi Pagliai