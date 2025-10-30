Uno Spaventoso e Divertente Halloween a Monterusciello
Pozzuoli si prepara a vivere una giornata "mostruosamente" allegra con "Uno Spaventoso, Divertente Halloween!", la grande festa in programma il 31 ottobre 2025 al Piazzale Minopoli di Monterusciello (Via G. Severini I). L'evento, organizzato dal Centro Sociale Anziani Monterusciello 1 APS con la collaborazione del Comune di Pozzuoli, delle ACLI e del Consiglio Generale d'Unità.
