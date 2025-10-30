Lo studio dello Spazio non manca mai di portare a scoperte sensazionali, alcuni capaci di superare ogni logica; a 190 anni luce dalla Terra, si trova infatti un sistema binario composto da due nane rosse chiamato TOI-2267 che ha dell'incredibile. Esso è infatti composto da due stelle che orbitano molto vicine, e ospitano tre pianeti: per la precisione, due sono collegati a una stella, e uno all'altra. Qualcosa che nessuno riteneva possibile. Il sistema TOI-2267 si trova nella costellazione di Cefeo, a una certa distanza da noi. A scoprirlo è stato un team internazionale di scienziati e il risultato del lavoro è stato pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Universo, a 190 anni luce da noi esistono tre pianeti simili alla Terra