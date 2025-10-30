Università | ecco il primo museo di Storiografia Naturalistica d’Italia

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato oggi il MUST, il Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma (via Università, 12). Moderna, immersiva, sensoriale e inclusiva: fortemente voluta dall’Ateneo e finanziata dal PNRR del Ministero della Cultura, la nuova esposizione nasce dalla riqualificazione del Museo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

universit224 primo museo storiografiaA Parma il primo Museo di Storiografia naturalistica in Italia - festival di tre giorni (30, 31 ottobre e 1 novembre) per celebrare il nuovo percorso espositivo che intrecc ... Lo riporta ansa.it

