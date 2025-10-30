Università | ecco il primo museo di Storiografia Naturalistica d’Italia
Inaugurato oggi il MUST, il Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma (via Università, 12). Moderna, immersiva, sensoriale e inclusiva: fortemente voluta dall’Ateneo e finanziata dal PNRR del Ministero della Cultura, la nuova esposizione nasce dalla riqualificazione del Museo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
È arrivato oggi in Italia il primo gruppo di studenti rifugiati vincitori delle borse di studio UNICORE, University Corridors for Refugees. Tra loro anche uno studente eritreo che inizierà il suo percorso nel nostro Ateneo, al corso magistrale in English Studies.
Andava in tv a spiegare che la violenza contro la polizia é giustificabile, diventa il primo professore non laureato nella storia dell'Università Sorbonna. L'influencer e attivista Féris Barkat, 23enne co fondatore del collettivo Banlieu Climat che unisce lotta climati
A Parma il primo Museo di Storiografia naturalistica in Italia - festival di tre giorni (30, 31 ottobre e 1 novembre) per celebrare il nuovo percorso espositivo che intrecc ...