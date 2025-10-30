Università | conseguita la prima laurea magistrale con tesi in Diritto dei Georischi

Pisa, 30 ottobre 2025 – È di Riccardo Cellocco - 28 anni, originario di Camerino (Macerata) - la prima tesi magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, elaborata con il contributo dell’insegnamento di Diritto dei Georischi al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. La discussione si è svolta durante la seduta di laurea del 17 ottobre scorso, segnando un importante passo nel percorso formativo del Dipartimento, che si conferma unico nel panorama accademico italiano per aver integrato stabilmente tra i propri insegnamenti il Diritto dei Georischi. Il lavoro di tesi, intitolato “Analisi della normativa commissariale a seguito della sequenza sismica 2016-2017 e applicazione dell’ex ordinanza 1992021 per lo studio di frana”, ha approfondito il rapporto tra norme giuridiche e conoscenze tecnico-geologiche nella fase di ricostruzione post-sisma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

