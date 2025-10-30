Università borse di studio per due studenti palestinesi
L’ Università di San Marino ha assegnato due borse di studio di durata pluriennale ad altrettanti studenti palestinesi, al momento residenti a Gaza. Completata nelle scorse settimane una selezione dei candidati condotta da una specifica commissione, gli interessati hanno ricevuto le lettere di invito che, di fatto, hanno reso ufficiale il conferimento. Per loro il progetto prevede la possibilità di raggiungere San Marino, soggiornare sul Titano e frequentare i corsi di laurea in Design per il periodo di validità delle borse di studio. Ad annunciarlo è stato il Rettore Corrado Petrocelli, intervenuto al centro congressi Kursaal per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 dell’ateneo sammarinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Post-laurea: bandi aperti per 3 borse di studio Università Tor Vergata di Roma – INGV Nell’ambito della Convenzione con INGV, il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università Tor Vergata di Roma ha indetto una selezione Vai su Facebook
Due borse di studio per curare le leucemie - Sono state assegnate due borse di studio nell'ambito dell'iniziativa «7 Memorial Cauvin» a favore della ricerca scientifica del reparto di Ematologia dell'Ospedale San Martino di Genova. Secondo ilgiornale.it
Fondazione Roncaglia, due borse di studio - 000 euro ciascuna premieranno altrettanti studenti universitari residenti a San Felice che abbiano... Scrive ilrestodelcarlino.it