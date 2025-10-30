Una pianta d’olivo, con alla base la bandiera arcobaleno della pace, per rimarcare anche da Vinci il "cessate il fuoco" stigmatizzando le guerre in corso nel mondo. “Coltiviamo la pace“ è il messaggio simbolico lanciato dalla Strada dell’olio e del vino del Montalbano. E pochi giorni fa, l’associazione ha come detto donato simbolicamente un olivo, simbolo universale di pace, al Comune di Vinci. La consegna, alla presenza del sindaco Daniele Vanni, è avvenuta in occasione della “ Camminata tra gli olivi “, che ha coinvolto oltre 150 Città dell’Olio unendo l’Italia a Hiroshima con un messaggio di speranza e riconciliazione globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uniti per la pace. Spunta l’olivo della fratellanza