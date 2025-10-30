Uniti per la pace Spunta l’olivo della fratellanza

Una pianta d’olivo, con alla base la bandiera arcobaleno della pace, per rimarcare anche da Vinci il "cessate il fuoco" stigmatizzando le guerre in corso nel mondo. “Coltiviamo la pace“ è il messaggio simbolico lanciato dalla Strada dell’olio e del vino del Montalbano. E pochi giorni fa, l’associazione ha come detto donato simbolicamente un olivo, simbolo universale di pace, al Comune di Vinci. La consegna, alla presenza del sindaco Daniele Vanni, è avvenuta in occasione della “ Camminata tra gli olivi “, che ha coinvolto oltre 150 Città dell’Olio unendo l’Italia a Hiroshima con un messaggio di speranza e riconciliazione globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

