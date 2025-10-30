Unicredit tentazione Banca Generali
Tempo di decisioni in casa Unicredit. L'amministratore delegato Andrea Orcel (foto), dopo le performance record degli ultimi anni, ha bisogno di contrastare il calo fisiologico del business dovuto ai tagli dei tassi della Bce e all'erosione del margine d'interesse. Il probabile addio alla partnership nei fondi con Amundi, in scadenza al 2027, è la prima mossa della nuova fase. Non a caso Bnp Paribas, che ha da poco portato nel suo perimetro Axa Investment Managers, si è subito proposta a Unicredit. Sul tavolo di Orcel c'è la via di riproporre partnership con gestori esterni o potenziare e costruire le proprie fabbriche prodotto interne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
