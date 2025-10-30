Unghie Halloween | qual è la tendenza spooky 2025 da sfoggiare in punta di dita?

Non occorre aspettare la fine di ottobre per sfoderare una manicure che più spooky non si può: la stagione dark è già cominciata. Pronte a uscire dalla comfort zone ed entrare letteralmente nello spirito di Halloween cavalcando i trend unghie da paura?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Unghie Halloween: qual è la tendenza spooky 2025 da sfoggiare in punta di dita?

Approfondisci con queste news

Trick or treat? Per questo Halloween soltanto unghie da paura ? - facebook.com Vai su Facebook

Unghie Halloween 2025 e Nail Art: idee e tutorial https://nuvoledibellezza.com/unghie-halloween/… via @NuvoleBellezza - X Vai su X

Halloween, unghie da vampiro: il tutorial e i trucchi per realizzarle - Perfette in questa stagione, spopoleranno per tutto l'inverno, insieme all'estetica gothic chic Da quando ... Da tg24.sky.it

Unghie Halloween 2024: le 10 migliori idee avvistate su Instragram - Unghie Halloween 2024: 10 idee (horror) chic suggerite dai nail artist per la notte più terrificante dell'anno. Scrive vogue.it

Unghie Halloween minimaliste: 11 idee eleganti (e sobrie) per una manicure da paura… ma non troppo - Unghie Halloween minimaliste: 11 idee (a prova di nail artist) per una manicure elegante e discreta da sfoggiare nella notte più spaventosa e divertente dell'anno Le tendenze per l'autunno in fatto di ... Scrive vogue.it