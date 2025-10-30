‘Un’Estate da Belvedere’ I Negramaro in concerto a Caserta

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso. Venerdì 4 settembre i Negramaro si esibiranno a Caserta, in piazza Carlo di Borbone nel magnifico scenario della Reggia di Caserta, nella loro unica tappa in Campania all’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Un’Estate da Belvedere’, I Negramaro in concerto a Caserta

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ass. Bettarini: 'L’estate al Forte Belvedere è stato un successo di pubblico e contenuti' - facebook.com Vai su Facebook

Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Torino - La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, venerdì 10 ottobre, porterà il "Negramaro Palasport 2025" tour all'Inalpi Arena di Torino. Secondo tg24.sky.it

I Negramaro conquistano anche il Giappone: due ore di concerto a Osaka, Giuliano Sangiorgi fa cantare e ballare gli spettatori. Video - Dal singolo 'Ricominciamo tutto', portato a Sanremo nel 2024 e inserito nell'ultimo album 'Free Love' uscito a novembre dello stesso anno, fino a quelli che ormai sono classici della musica pop- Lo riporta quotidianodipuglia.it

Negramaro in concerto a Bologna: "Per ogni bambino che muore l'umanità ha perso" - Parole di amore per la Palestina e per le donne: "Non tutti gli uomini sono malvagi, siete voi il sesso forte". Si legge su tg24.sky.it