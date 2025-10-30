Unahotels serata incolore Al PalaBigi passa il Cibona
REGGIO EMILIA 73 CIBONA ZAGABRIA 75 UNAHOTELS REGGIO EMILIA Caupain 18 (38, 34), Barford (03, 05), Woldetensae 5 (13, 12), Severini 5 (11, 15), Echenique 14 (48); Uglietti 3 (01 da 3), Smith 11 (14, 37), Vitali 7 (01, 14), Williams 10 (38), N.e.: Cheatham, Abreu, Deme. All.: Priftis. KK CIBONA ZAGABRIA Roberson 8 (15, 23), Katanovic 6 (12, 11), Sisko 9 (45, 01), Hepa 11 (25, 14), Rudan 13 (35, 22); Loncar 6 (35), Radovcic 8 (13, 13), Skoric 5 (11, 13), Bart 7 (02, 24), Serdarusic 5 (22, 01). N.e.: Pavkovic. All.: Rudez. Arbitri: Yilmaz (Tur), Varv (Est), Kukelcik (Svk) Parziali: (18-21, 31-39; 48-56) Note T. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
