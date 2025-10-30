Un’accettazione condizionata

30 ott 2025

Il 23 ottobre il gruppo indipendentista sahrawi Fronte Polisario ha dichiarato all’Afp di essere pronto ad accettare il piano di autonomia marocchino per il Sahara Occidentale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

