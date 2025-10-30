Un’accettazione condizionata
Il 23 ottobre il gruppo indipendentista sahrawi Fronte Polisario ha dichiarato all’Afp di essere pronto ad accettare il piano di autonomia marocchino per il Sahara Occidentale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
