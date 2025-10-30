Una stufa prende fuoco nell' abitazione 83enne trasportato in ospedale

Anconatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Intervento dei vigili del fuoco e della Croce Rossa nella mattinata odierna, attorno alle 11.30, per una stufa andata a fuoco all’interno di un’abitazione in via Manzoni. Il personale sanitario ha prestato i soccorsi a un 83enne presente nell’appartamento che ha inalato il fumo emesso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

stufa prende fuoco nellStufa a pellet prende fuoco in una cantina (FOTO): vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo - Momenti di paura questa mattina (sabato 18 ottobre) a Merano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti all'interno di una cantina aveva preso fuoco una parte di una stufa di pellet. Come scrive ildolomiti.it

Macchinario prende fuoco, rogo nella pineta di Castel Fusano - Paura questo pomeriggio nella pineta di Castel Fusano, la più grande area verde di Roma, dove un incendio ha coinvolto un macchinario industriale utilizzato per la ... Scrive notizie.tiscali.it

Un'autocisterna Gpl prende fuoco nella galleria Pregasina verso Ledro - Un camion cisterna per il trasporto di Gpl ha preso fuoco questa mattina, mercoledì 27 agosto, all'interno della galleria Pregasina, lungo la strada provinciale 234 dell'Alto Garda. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Stufa Prende Fuoco Nell