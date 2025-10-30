Una stufa prende fuoco nell' abitazione 83enne trasportato in ospedale
ANCONA – Intervento dei vigili del fuoco e della Croce Rossa nella mattinata odierna, attorno alle 11.30, per una stufa andata a fuoco all’interno di un’abitazione in via Manzoni. Il personale sanitario ha prestato i soccorsi a un 83enne presente nell’appartamento che ha inalato il fumo emesso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
