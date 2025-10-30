Una storia di sopravvivenza e colpa nel cuore del Novecento | L’assaggiatrice di Hitler

Il Teatro popolare d’arte e il Teatro delle Arti di Lastra a Signa presentano L’assaggiatrice di Hitler, intensa trasposizione teatrale tratta dal romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino, vincitore del Premio Campiello 2018 e del Prix Jean-Monnet 2019. Diretto da Sandro Mabellini, con la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

