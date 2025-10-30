Una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto | l' iniziativa Unasca

La Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, in programma dal 3 al 9 novembre 2025, è nata per sensibilizzare i cittadini su un tema di cui si parla ancora troppo poco. Nell'ultimo anno 29 bambini hanno perso la vita a causa di incidenti stradale e più di 9700 sono rimasti feriti. La campagna, proposta dall'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica e dal Centro Studi Cesare Ferrari è stata presentata alla Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’automotive e della sicurezza stradale, sottolineando la valenza nazionale e il forte impegno condiviso per la tutela dei più piccoli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

