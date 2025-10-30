Una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto | l' iniziativa Unasca

Tg24.sky.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, in programma dal 3 al 9 novembre 2025, è nata per sensibilizzare i cittadini su un tema di cui si parla ancora troppo poco. Nell'ultimo anno 29 bambini hanno perso la vita a causa di incidenti stradale e più di 9700 sono rimasti feriti. La campagna, proposta dall'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica  e dal Centro Studi Cesare Ferrari è stata presentata alla Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’automotive e della sicurezza stradale, sottolineando la valenza nazionale e il forte impegno condiviso per la tutela dei più piccoli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto l iniziativa unasca

© Tg24.sky.it - Una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto: l'iniziativa Unasca

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

settimana sensibilizzare sicurezza bambiniUna settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto: l'iniziativa Unasca - Leggi su Sky TG24 l'articolo Una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto: l'iniziativa Unasca ... Si legge su tg24.sky.it

Settimana della sicurezza dei bambini in auto: il progetto UNASCA - A questo proposito l’UNASCA, Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, ha lanciato ufficialmente la “Settimana della Sicurezza ... Segnala ilgiornale.it

Settimana della sicurezza dei bambini in auto: Unasca promuove la protezione dei più piccoli - Ha ufficialmente preso il via la “Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto”, un’iniziativa nazionale promossa da unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) per ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Settimana Sensibilizzare Sicurezza Bambini