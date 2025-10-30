Una potenza straniera coinvolta | scontro tra Fbi e antiterrorismo sull’omicidio di Charlie Kirk

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha bloccato le indagini di Joe Kent, capo del National Counterterrorism Center e vicinissimo a Tulsi Gabbard, su un possibile coinvolgimento straniero nell’omicidio di dell’influencer conservatore, Charlie Kirk. Secondo il New York Times, Patel riteneva che Kent stesse interferendo con l’indagine ufficiale dell’Fbi, nonostante questi avesse analizzato i dossier per cercare prove di un aiuto estero al presunto assassino, Tyler Robinson. Al contrario, i colleghi di Kent affermano che quest’ultimo che stava semplicemente facendo il suo dovere, seguendo piste e assicurandosi che nessun gruppo straniero o domestico fosse collegato alla morte di Kirk. 🔗 Leggi su It.insideover.com

