Una porta tra mondi diversi | dieci anni delle Sementerie Artistiche
C’è un luogo, poco fuori Bologna, dove il teatro non separa pubblico e attori, ma unisce. Dove lo spettatore non si siede al buio davanti al palcoscenico, ma entra in scena, partecipa, si riconosce. Si tratta delle Sementerie Artistiche, centro teatrale e culturale nato dieci anni fa in alcuni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
