Una nuova specie di ragno botola è stata scoperta tra le dune sabbiose della California giusto in tempo per Halloween
Il ragno è stato identificato grazie all'analisi genomica del dna. Si tratta di aracnidi che si nascondono sotto la sabbia aspettando il momento migliore per attaccare le loro prede. 🔗 Leggi su Wired.it
Scopri altri approfondimenti
Scoperta una nuova specie di ape in Sardegna Il dottorando Matteo Annessi, sotto la guida del prof. Andrea Di Giulio e della Dott.ssa Alessandra Riccieri, ha identificato una nuova specie di ape selvatica: Andrena culucciae. La scoperta è avvenuta nelle du - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta nel Nord Sardegna una nuova specie di ape selvatica - X Vai su X
Il ragno “Frankenstein” scoperto in Thailandia: metà maschio e metà femmina - Scoperta una nuova specie di ragno in Thailandia: il Damarchus inazuma mostra un rarissimo fenomeno di ginandromorfismo, metà maschio e metà femmina. Secondo focustech.it
Una nuova specie di ragno intersex - Focus.it - In Thailandia è stata scoperta una nuova specie di ragno in cui alcuni esemplari sono ginandromorfi: hanno caratteristiche sia maschili sia femminili. Scrive focus.it
Un ragno metà maschio e metà femmina scoperto in Thailandia: è una nuova specie dedicata a un personaggio di One Piece - In Thailandia è stato trovato un ragno metà maschio e metà femmina, condizione molto rara conosciuta come ginandromorfismo. Secondo fanpage.it