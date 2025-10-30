Una nuova avventura di Nathan Never in anteprima a Lucca Comics & Games 2025
Nathan Never torna con una nuova avventura realizzata da Sergio Bonelli Editore in collaborazione e con il supporto dell’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Nathan Never: i naufraghi della luna sarà presentata in anteprima a Lucca Comics & Games e arriverà in libreria e fumetteria il 21 novembre. In missione sulla Luna per indagare sull’assalto a un rover che trasportava Elio-3 da un sito di estrazione, Nathan Never ritrova l’ex scienziato dell’ASI Milo Danesi, che aveva abbandonato la propria epoca per studiare le meraviglie tecnologiche del mondo futuro. Una tavola di Nathan Never – I naufraghi della luna – ©Sergio Bonelli Editore La loro indagine sulla sparizione del prezioso isotopo li porterà a incrociare la strada di una sinistra compagnia d’affari, intenzionata a non farsi mettere i bastoni tra le ruote, tanto che, pur di proteggere i propri loschi traffici, non esiterà a sabotare il sistema di navigazione del veicolo utilizzato da Nathan e Milo, lasciandoli a corto d’ossigeno e sperduti nel nulla sull’inospitale superficie lunare. 🔗 Leggi su Screenworld.it
