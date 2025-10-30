Una mostra per omaggiare Nanni Valentini

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 40 anni dalla scomparsa, una mostra celebra il genio di Nanni Valentini, il taglio del nastro è in programma questo pomeriggio alle 17 in Villa Borromeo, ad Arcore, dove si stabilì negli anni Sessanta. Ci sarà anche la figlia del Maestro, Tiziana. La città ospita un Archivio dedicato allo scultore, una delle figure europee più importanti del Dopoguerra. "L’iniziativa è la punta di diamante di un progetto costruito intorno a lui – spiega Evy De Marco, assessora alla Cultura – ci saranno laboratori artistici per bambini e per le scuole, mentre la biblioteca ha inventato in suo onore le Letture nell’arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

una mostra per omaggiare nanni valentini

© Ilgiorno.it - Una mostra per omaggiare Nanni Valentini

News recenti che potrebbero piacerti

mostra omaggiare nanni valentiniUna mostra per omaggiare Nanni Valentini - La figlia racconterà il lato privato di suo padre, gli esperti le storie di creta, di tela e carta che Nanni Valentini ha raccontato per oltre tre decenni. Secondo msn.com

“L’educazione visiva”, emozioni in mostra. Esposizione dei lavori del maestro Valentini - Schizzi e bozzetti di Nanni Valentini (insegnante all’Istituto statale d’arte di Monza, ceramista, scultore, pittore e incisore) protagonisti al liceo artistico della Villa Reale a lui intitolato: ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Omaggiare Nanni Valentini