A 40 anni dalla scomparsa, una mostra celebra il genio di Nanni Valentini, il taglio del nastro è in programma questo pomeriggio alle 17 in Villa Borromeo, ad Arcore, dove si stabilì negli anni Sessanta. Ci sarà anche la figlia del Maestro, Tiziana. La città ospita un Archivio dedicato allo scultore, una delle figure europee più importanti del Dopoguerra. "L’iniziativa è la punta di diamante di un progetto costruito intorno a lui – spiega Evy De Marco, assessora alla Cultura – ci saranno laboratori artistici per bambini e per le scuole, mentre la biblioteca ha inventato in suo onore le Letture nell’arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una mostra per omaggiare Nanni Valentini