una grande festa di halloween tra vie piazze e giardini di monte san savino

Arezzo, 30 ottobre 2025 – Tre giornate di festa dedicate ad Halloween tra vie, piazze e giardini di Monte San Savino. Il centro storico del borgo della Valdichiana cambierà radicalmente volto per diventare palcoscenico della seconda edizione di “Samhain - Le vere origini” che, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, proporrà un calendario con oltre cinquanta iniziative tra spettacoli, rievocazioni, giochi, laboratori, contest, mercatini e gastronomia per coinvolgere visitatori di tutte le età. Questo festival, nato dalla sinergia tra associazione Cerchio delle Antiche Vie e amministrazione comunale, ambisce a trasformare Monte San Savino in una vera e propria “Città di Halloween” tra scenografie immersive, riti antichi e atmosfere ancestrali, riportando alla luce le autentiche origini celtiche della ricorrenza come passaggio dalla luce dell’estate al buio dell’inverno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

