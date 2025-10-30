Una grande festa di Halloween tra vie piazze e giardini di Monte San Savino
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Tre giornate di festa dedicate ad Halloween tra vie, piazze e giardini di Monte San Savino. Il centro storico del borgo della Valdichiana cambierà radicalmente volto per diventare palcoscenico della seconda edizione di “Samhain - Le vere origini” che, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, proporrà un calendario con oltre cinquanta iniziative tra spettacoli, rievocazioni, giochi, laboratori, contest, mercatini e gastronomia per coinvolgere visitatori di tutte le età. Questo festival, nato dalla sinergia tra associazione Cerchio delle Antiche Vie e amministrazione comunale, ambisce a trasformare Monte San Savino in una vera e propria “Città di Halloween” tra scenografie immersive, riti antichi e atmosfere ancestrali, riportando alla luce le autentiche origini celtiche della ricorrenza come passaggio dalla luce dell’estate al buio dell’inverno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Venerdì 31/10 grande Festa di Halloween nel nostro centro storico! Allestimenti a tema, spettacoli e intrattenimento per bambini e bambine, stand gastronomici e premi per il vestito e per la zucca più belli! Nuova Proloco San Giorgio di Piano - facebook.com Vai su Facebook
A Como grande festa di Halloween per i bambini: parata e gran ballo, ecco gli orari - Il Comune di Como organizza un pomeriggio “da brivido” per tutti i bambini. Lo riporta comozero.it
Halloween a Tarquinia, la “Caccia all’Antidoto” novità dell’edizione 2025 Con il mercatino, l’iniziativa arricchirà il programma del 31 ottobre, insieme a “Le Vie ... - La Caccia all'Antidoto sarà la novità del prossimo Halloween a Tarquinia, oltre al mercatino ci sarà il grande classico "Le vie dell'Horror" ... Scrive lagone.it