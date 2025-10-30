Sabato da ricordare per le tre squadre maschili. Tutte vincenti, a partire dalla nuova capolista solitaria del girone D di B, Osimo, che finora ha perso solo un punto per strada. I senza testa sabato hanno fatto la voce grossa a Macerata. "Una vittoria importante su un campo ostico – afferma coach Giganti –. Nei primi due set abbiamo giocato un livello di pallavolo molto alta, poi è arrivata la loro reazione unita a qualche nostro errore, ma nel quarto siamo stati bravi a a rimanere concentrati e con il giusto atteggiamento siamo riusciti a chiuderla". Sempre dal Maceratese torna con due punti la Sabini che centra la prima vittoria in campionato "dopo un’altalena di set, tra ottime prestazioni e cali di concentrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una giornata da ricordare. E la B parla anconetano