una gara emozionante cp un grande cuore

30 ott 2025

Grande prestazione del Cp Grosseto che impone il pari al Bassano in una gara difficile, ma giocata con cuore e grinta. La formazione giallorossa, guidata dall’ex Follonica Alessandro Bertolucci, inizia la gara a spron battuto, ma la retroguardia del Grosseto, schierata a zona, mette in difficoltà le stelle del Bassano, che rischiano anche la capitolazione sul gran tiro di Sillero al 3’ che, dopo aver rubato palla, lascia partire un diagonale che finisce di poco a lato. Tra le proteste dei biancorossi, il Bassano passa in vantaggio al 9’ con capitan Pozzato, che nel mettere la palla in rete commette un fallo di piede. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

