Una festa per Tucano che compie 40 anni

Il marchio ha celebrato al Museo Poldi Pezzoli, nel cuore di Milano, sua città d'origine, quattro decadi di storia e prodotti che raccontano l’evoluzione del modo di lavorare e muoversi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Una festa per Tucano, che compie 40 anni

