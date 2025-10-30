Una difesa collettiva e più spesa militare | ecco il piano del Pentagono per blindare l' Asia
In questi giorni l' Asia è affollata di funzionari statunitensi. C'è chi, come il Segretario del Tesoro Usa, Scott Bessent, è impegnato a trovare un accordo commerciale con la Cina e chi, come il Segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth è in procinto di visitare il continente a breve, con una tappa in Corea del Sud, per sottolineare quanto sia importante che gli alleati di Washington aumentino la loro spesa per la Difesa al fine di contribuire ad una sorta di " difesa collettiva ". Chiaro l'obiettivo di Hegseth: stimolare maggiori investimenti dei governi asiatici sul fronte militare per tenere a bada le minacce locali rappresentante in prima battuta da Cina e Corea del Nord. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
CRESCE ANCORA LA SPESA MILITARE Nel 2026 oltre un miliardo in più per armi e difesa https://www.collettiva.it/copertine/economia/spese-militari-aumento-legge-bilancio-milex-icis3td6 CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil Emilia Vai su Facebook
È sciopero generale Indetto dalla Cgil e sindacati di base in difesa dell’equipaggio della Flotilla fermato dalla Marina israeliana e per il popolo palestinese. Già dalle prime ore, in oltre 100 città manifestazioni e corteo stanno mobilitando il Paese. A Milano, - X Vai su X
Manovra da 16 miliardi, con 10 di tagli alla spesa: c’è la rimodulazione dell’Irpef, sulla Difesa Ue Giorgetti aspetta i fondi «Safe» - 2029 che il governo presenterà a fine ottobre finanzierà interventi per circa 16 miliardi di euro l'anno, coperti da nuove entrate e soprattutto da tagli di spesa, per un ... Secondo corriere.it
Manovra, per la Difesa 12 miliardi in più. Il Pil rivisto al ribasso - Ora è tutto pronto per avviare l’iter di chiusura della procedura in anticipo di un anno. Secondo repubblica.it
Manovra, spesa militare e conti pubblici: come l’Italia pianifica 12 miliardi per la Difesa - La condizione è però uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo aperta un anno fa dalla Commissione europea. Come scrive ilmessaggero.it