In questi giorni l' Asia è affollata di funzionari statunitensi. C'è chi, come il Segretario del Tesoro Usa, Scott Bessent, è impegnato a trovare un accordo commerciale con la Cina e chi, come il Segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth è in procinto di visitare il continente a breve, con una tappa in Corea del Sud, per sottolineare quanto sia importante che gli alleati di Washington aumentino la loro spesa per la Difesa al fine di contribuire ad una sorta di " difesa collettiva ". Chiaro l'obiettivo di Hegseth: stimolare maggiori investimenti dei governi asiatici sul fronte militare per tenere a bada le minacce locali rappresentante in prima battuta da Cina e Corea del Nord. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una difesa collettiva e più spesa militare: ecco il piano del Pentagono per blindare l'Asia