una corona in memoria del brigadiere

Una corona di fiori in memoria del brigadiere Carlo Legrottaglie, rimasto ucciso in servizio il 12 giugno scorso, è stata deposta davanti al monumento realizzato dall’artista Emilio Isgrò nella piazza Matteotti di Montale e dedicato ai caduti delle forze dell’ordine e dei servitori dello stato. L’iniziativa della commemorazione in onore del brigadiere Legrottaglie è stata del gruppo consiliare Noi Per Montale e ha avuto l’accoglimento unanime di tutto il consiglio comunale. Alla cerimonia, semplice e commossa, hanno partecipato, tra le autorità, il tenente colonnello Antonietta Petrone (in foto), comandante dei Carabinieri della compagnia di Pistoia, il luogotenente Massimiliano Moncini, comandante della stazione dei Carabinieri di Montale, il tenente Elisa Gigante comandante del nucleo operativo della Guardia di Finanza e il capitano Andrea Magretti del reggimento paracadutisti Nembo di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

