Firenze, 30 ottobre 2025 – Da zona universitaria e popolare a distretto del lusso internazionale. È la trasformazione in corso lungo via San Gallo, dove i lavori di recupero dell’ex ospedale militare procedono a ritmi serrati. Un’operazione immobiliare imponente, destinata a ridisegnare non solo l’isolato tra via Cavour e via San Gallo, ma anche il tessuto sociale e funzionale del centro storico. Il complesso, venduto nel 2016 dal Demanio comunale (attraverso Invest in Florence) a Cassa Depositi e Prestiti, è stato oggetto di un piano di recupero approvato dal Consiglio comunale nel 2022. Nelle carte si legge: “Un intero isolato che ha ospitato dal Duecento un convento, poi l’ospedale di Santa Maria a San Gallo e infine i militari, rinasce ridisegnando un’area di oltre 16mila mq”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una cittadella vip in San Gallo, resort di lusso nell'ex ospedale: case a 20mila euro al metro