Una città che prega in mille modi | la mappa dei luoghi di culto non cattolici tra moschee mormoni e sale del Regno
Forlì è sempre più un crocevia di fedi. Accanto alle chiese cattoliche, il panorama religioso cittadino si arricchisce di luoghi di culto che raccontano la nuova geografia spirituale della Romagna. Moschee, chiese ortodosse, evangeliche e sale del regno arricchiscono la città donandole varietà e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
