Una buca pericolosa in una strada di Tommaso Natale

Sono veramente basito di come vengono gestite le nostre strade: in via Giovanni Battista Sant'Angelo, a Tommaso Natale, c'è una grossa voragine molto pericolosa, soprattutto per chi percorre il lato destro della carreggiata. Serve un sopralluogo urgente con l'augurio anche di un intervento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

