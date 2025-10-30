Questa sera il palco del Jazzamore ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale: il concerto del Lazzanni Trio, una formazione che unisce tecnica, eleganza e un groove inconfondibile. Il trio è composto da grandi protagonisti della scena jazz italiana, accomunati da carriere ricchissime di esperienze e collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. Il progetto “ Lazzanni Trio ” nasce dall’incontro tra tre musicisti che hanno condiviso palchi e studi con nomi come Raphael Gualazzi, Vinicio Capossela, Luciano Pavarotti, Fabio Concato, Negramaro, Mirko Casadei, e con artisti internazionali del calibro di Gloria Gaynor, Gipsy Kings, Ami Stewart, oltre a numerose collaborazioni con grandi protagonisti del jazz come Renato Sellani, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Sherman Irby, Bobby McFerrin, Bruce Forman e molti altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un viaggio col Lazzanni Trio questa sera al Jazzamore