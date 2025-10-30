Un sostegno alle imprese delle persone più fragili
Come si può riuscire a fare emergere i talenti nascosti e le aspirazioni al fare impresa di persone con minori opportunità? E come si possono rendere questi talenti un valore sociale ed economico? Rispondere a queste domande è l’obiettivo di Isihub Romagna, la piattaforma italiana del progetto Interreg Task4isi finanziato dall’Unione Europea, che ha avviato il primo progetto formativo e di consulenza dedicato a valorizzare le capacità e i talenti ‘nascosti’ delle cittadine e cittadini del territorio romagnolo che aspirano a fare impresa o ne hanno appena aperto una. Ad illustrare l’iniziativa, che ha garantito al territorio un finanziamento di 228 mila euro, sono intervenuti l’assessore allo sviluppo economico di Cesena Lorenzo Plumari e Stefania Presti per il Comune di San Mauro Pascoli, oltre ai numerosi partner che, grazie alle loro diverse funzioni e competenze, hanno progettato i percorsi formativi e sperimentato l’ingaggio dei gruppi target. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
