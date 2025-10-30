Un solo ambulatorio per cuore e polmoni | il Policlinico di Bari sperimenta un modello innovativo

Al Policlinico di Bari è stato istituito l’Ambulatorio Pneumologico–Cardiologico Integrato, un nuovo modello assistenziale dedicato ai pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), una delle patologie croniche più diffuse e invalidanti, spesso associata a gravi complicanze. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Buonissimo, dolce e di una bellezza che lascia senza parole — impossibile non lasciarsi ammaliare da Euclide, questo tigratone siberiano che ha rubato il nostro cuore. Ambulatorio Veterinario PN Dott. Matteo Monacolli Via Sclavons, 231, 33084 Cordenons - facebook.com Vai su Facebook

Cuore e polmoni curati insieme: al Policlinico di Bari i risultati dell’ambulatorio integrato per i pazienti con BPCO - cardiologico migliora la gestione dei pazienti con BPCO e rischio cardiovascolare. trmtv.it scrive

Fibrosi polmonare idiopatica. Un nuovo farmaco all’orizzonte per questa grave malattia rara - Testato con successo in una sperimentazione di fase II condotta su oltre 100 pazienti da esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica del Sacro ... Lo riporta quotidianosanita.it

Macchina cuore-polmone usata per la prima volta fuori dall’ospedale in Italia: è successo a Vigevano - Policlinico e Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza, ex 118) hanno dimostrato che si può fare. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it