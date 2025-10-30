Un sasso gli rompe il casco protettivo e lo ferisce alla testa | operaio muore dopo due anni di coma

Mounir Dhayba è morto a 46 anni a Varese dopo due anni di stato vegetativo: due anni fa è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una cava dove un sasso lo ha colpito alla testa rompendo il casco protettivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un sasso gli rompe il casco protettivo e lo ferisce alla testa: operaio muore dopo due anni di coma - Mounir Dhayba è morto a 46 anni a Varese dopo due anni di stato vegetativo: due anni fa è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una cava dove ... fanpage.it scrive