Un sasso gli rompe il casco protettivo e lo ferisce alla testa | operaio muore dopo due anni di coma

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mounir Dhayba è morto a 46 anni a Varese dopo due anni di stato vegetativo: due anni fa è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una cava dove un sasso lo ha colpito alla testa rompendo il casco protettivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sasso rompe casco protettivoUn sasso gli rompe il casco protettivo e lo ferisce alla testa: operaio muore dopo due anni di coma - Mounir Dhayba è morto a 46 anni a Varese dopo due anni di stato vegetativo: due anni fa è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una cava dove ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sasso Rompe Casco Protettivo