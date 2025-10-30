' Un quarto di secolo senza Gianfranco' in Ariostea incontro in ricordo dello scrittore ferrarese Rossi
Martedì 4 alle 17 la biblioteca Ariostea ospita l’incontro 'Ricordando Rossi. Un quarto di secolo senza Gianfranco'. Un momento dedicato a Gianfranco Rossi, uno dei più importanti scrittori ferraresi del Novecento scomparso nel 2000, con letture drammatizzate e musicate a cura di Shamira Benetti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Mascalucia, retrospettiva dedicata al pittore Matteo Viscuso, scomparso un quarto di secolo fa. Fu interprete di soggetti etnei: il paesaggio, la gente, i boschi. Vai su Facebook
Un quarto di secolo senza Antonio Russo - Il corpo del giornalista, con evidenti segni di tortura, fu rinvenuto in un fosso lungo una stradina di campagna a 25 km da Tbilisi. Da msn.com