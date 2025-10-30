Un punto prezioso Empoli soddisfatto a metà | Bene gli ultimi 30 minuti vittoria possibile

di Simone Cioni Il gol di Popov, seppur fortuito, in dieci contro undici stava per disegnare quella che sarebbe stata la serata perfetta per salutare nel miglior modo possibile un pezzo della storia dell’ Empoli come Silvano Bini, scomparso proprio alla vigilia del match. Sarebbe stata anche una vittoria di fondamentale importanza per entusiasmo e autostima di una squadra che dopo buone prove, seppure per metà gara, contro Venezia e Modena, avversari ben più attrezzati di questa Sampdoria, si è confermata ancora troppo fragile. Alla fine, comunque, vista anche la mezz’ora finale in inferiorità numerica l’Empoli può tenersi stretto questo punto, che in un momento di difficoltà è comunque prezioso per continuare a muovere la classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

