«S ono appena risuscitata dopo una bella febbre da mastite. Chi allatta, o ha allattato, saprà di che sto parlando». Così Giulia De Lellis, con un post nelle sue storie Instagram, ha raccontato uno dei disturbi più dolorosi legati all’allattamento. L’influencer ha spiegato di aver passato diversi giorni a letto con la febbre alta e forti dolori al seno dopo la nascita della figlia Priscilla. E la sua testimonianza riaccende l’attenzione su un problema al seno tanto diffuso quanto spesso sottovalutato, che può colpire qualsiasi donna dopo il parto. Ma che cos’è esattamente la mastite? Da cosa è provocata, quali sono i sintomi e come si cura? Ecco tutto ciò che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

