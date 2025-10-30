Un po’di streghe e maschere a scopo solidale

La Maremma si prepara a vivere un fine settimana di feste nel segno di Halloween. Tra domani e sabato, i borghi di Sorano e Montemerano si trasformeranno in luoghi incantati, pronti ad accogliere famiglie, bambini e turisti con spettacoli, musica e iniziative dal cuore solidale. A Sorano, domani dalle 16, nella Sala della Sagra, la ’Festa di Halloween’ organizzata nell’ambito della Festa delle Cantine. L’appuntamento, aperto a grandi e piccini, offrirà un pomeriggio di divertimento in maschera con la musica dal vivo della band ’Cavalli a Dondolo’, merenda per tutti e animazione. La giornata avrà però anche un significato profondo: durante la festa sarà promossa una raccolta fondi a favore dell’Associazione Ama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

