La ‘nuova’ moschea tiene banco a Braida. Inevitabilmente, del resto, visto il dibattito che è susseguito alla notizia dell’acquisto degli spazi presso ‘I Quadrati’ da parte dell’ associazione islamica ‘Al Medina’, sia che vi trasferisca la moschea di via Cavour sia che non lo faccia, ridisegneranno comunque la geografia di un quartiere sul quale la Giunta studia anche altro. Illustrato dal sindaco Matteo Mesini, una sorta di ‘ piano triennale ’ destinato a ridisegnarlo, da qui al 2028. Di recente Braida ha cambiato i propri contorni nella zona di Mezzavia, con la demolizione dell’ex Cisa Cerdisa, l’abbattimento del ‘Diamante’, con lo spostamento degli uffici comunali al ‘civico 1’, con l’inaugurazione del Comando della Polizia Locale di via San Pietro e con quella della ‘nuova’ Vittorino da Feltre, ma altro è in cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un piano triennale per ridisegnare Braida