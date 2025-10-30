Un pesce-robot svela i segreti del cervello e del movimento

Un esperimento internazionale ricrea in digitale i circuiti neurali delle larve di zebrafish e li trasferisce in un automa capace di orientarsi in un fiume solamente grazie alla vista. Un risultato che sarà utile nei settori della robotica e delle neuroscienze. 🔗 Leggi su Repubblica.it

