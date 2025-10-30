Un pasto caldo per i clochard | iniziativa del Rotary club Palermo Montepellegrino

Il Rotary Club Palermo Montepellegrino, guidato dalla presidente Freda Liotta, ha rinnovato il proprio impegno a favore dei più fragili con una delle attività di service più significative e costanti del club: la distribuzione di pasti caldi ai clochard e ai bisognosi della città di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

