Un pasto caldo per i clochard | iniziativa del Rotary club Palermo Montepellegrino
Il Rotary Club Palermo Montepellegrino, guidato dalla presidente Freda Liotta, ha rinnovato il proprio impegno a favore dei più fragili con una delle attività di service più significative e costanti del club: la distribuzione di pasti caldi ai clochard e ai bisognosi della città di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
My Life in Trek. Hania Rani · Morning. A volte il cammino non è fatto di chilometri, ma di respiri. Di giornate lente, di silenzi che fanno spazio, di un pasto caldo condiviso mentre fuori piove. Sto imparando a fidarmi anche di questi passi invisibili, quelli che non - facebook.com Vai su Facebook
Il dramma nel dramma dei clochard travolti dal caldo record: “Distribuite 3mila bottigliette d’acqua, impegno raddoppiato” - Milano, 2 luglio 2025 – Senza una casa dove rifugiarsi. Lo riporta ilgiorno.it
McDonald's Vaticano offre pasti clochard - food nella zona del Vaticano, arriva ora invece una iniziativa di solidarietà. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it